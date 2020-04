Richarlison usa corte de cabelo de Ronaldo para ver a final da Copa de 2002

Em 2002, quando o Brasil pela quinta vez uma conquistou uma copa do mundo, ao bater a Alemanha, no Japão, o atacante Richarlison, do Everton, tinha cinco anos de idade. Neste domingo, o jogador aproveitou a reprise da partida na TV Globo para homenagear o ídolo Ronaldo, autor dos dois gols da decisão diante da Alemanha.

Richarlison relançou a moda do cabelo “Cascão”, utilizada por Ronaldo na semifinal daquela competição diante da Turquia, jogo que a equipe de Luiz Felipe Scolari venceu por 1 a 0, gol do Fenômeno.

“Nessa quarentena fiquei em casa à toa e resolvi fazer o corte dele. É um cara que me inspiro desde criança. O que ficou marcado foi aquele gol na final de 2002, deu aquela chapada (no segundo gol). Isso ficou na minha memória para sempre. É um ídolo”, afirmou Richarlison, em entrevista à TV Globo.

Há três temporadas no futebol inglês e com passagem também pelo Watford, Richarlison, aos 22 anos, briga por uma vaga no ataque da seleção brasileira, que deverá iniciar a disputa das Eliminatórias para a Copa do Catar-2022, em setembro.