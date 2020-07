Richarlison marca no início e ajuda Everton a bater o Leicester no Inglês Brasileiro abre o placar no início da partida em Liverpool, mas deixa o campo no segundo tempo por conta de uma lesão

Na sequência da 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Everton recebeu o Leicester nesta quarta-feira no Goodison Park e bateu o campeão inglês de 2016 por 2 a 1. O brasileiro Richarlison marcou o primeiro e Sigurdsson fez o segundo. Iheanacho descontou para os Foxes.

PRU PRU

​Teve brilho brasileiro na partida. O atacante Richarlison, ex-Fluminense, abriu o placar para os Toffees aos 10 minutos de jogo. Após bela jogada pela esquerda, Anthony Gordon foi na linha de fundo e tocou para trás. O camisa chegou nas costas da marcação e bateu forte para fazer 1 a 0. Na comemoração, é claro, o jogador da Seleção Brasileira fez a dança do pombo.

SUFOCANDO NO INÍCIO

Cinco minutos depois, o Everton ampliou o placar. Depois de bola levantada na área por Digne em cobrança de falta na lateral, a bola bateu na mão de Ndidi e arbitragem, com o auxílio do árbitro de vídeo, confirmou o pênalti. Na cobrança, o camisa 10 Sigurdsson bateu com muita categoria e fez 2 a 0.

PRESSÃO NO SEGUNDO TEMPO

Com o resultado praticamente definido, o Leicester voltou para a etapa final se lançando ao ataque do Everton. O clube de Brendan Rodgers pressionou o tempo todo e teve boas chances. No entanto, apenas o nigeriano Iheanacho conseguiu descontar, aos seis minutos. Foi o quarto jogo do Leicester após a pausa do futebol, e o clube ainda não venceu nenhum jogo.

PREOCUPAÇÃO PARA ANCELOTTI

​O brasileiro Richarlison deixou o campo por conta de uma lesão no tornozelo no segundo tempo. Após ser substituído, o camisa 7 foi direto para os vestiários.

