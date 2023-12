Richarlison marca, e Tottenham vence Nottingham Forest no Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/12/2023 - 20:00 Para compartilhar:

O Tottenham se aproximou do Top 4 do Campeonato Inglês, ao vencer o Nottingham Forest por 2 a 0 nesta sexta-feira (15), no jogo que abriu a 17ª rodada.

O brasileiro Richarlison colocou os Spurs na frente nos acréscimos do primeiro tempo (45’+2) e o sueco Dejan Kulusevski fechou o placar na segunda etapa (65′).

Com o resultado, o time londrino permanece na quinta colocação, mas chega aos mesmos 30 pontos do Manchester City (4º), que no sábado recebe o Crystal Palace.

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou elogiou Richarlison, que marcou pelo segundo jogo consecutivo:

“É um monstro na frente do gol. Estou muito satisfeito com ele nos treinos e estava confiante de que ele poderia fazer um trabalho por nós”, declarou Postecoglou após a partida.

Por outro lado, o Forest não venceu nos últimos seis jogos e conseguiu apenas uma vitória em 13 partidas, enquanto a pressão aumenta sobre o técnico Steve Cooper.

A equipe está apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, mas essa diferença pode diminuir dependendo dos resultados dos demais partidas do fim de semana.

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Nottingham – Tottenham 0 – 2

– Sábado:

(12h00) Chelsea – Sheffield United

Newcastle – Fulham

Bournemouth – Luton Town

Manchester City – Crystal Palace

(14h30) Burnley – Everton

– Domingo:





(11h00) West Ham – Wolverhampton

Brentford – Aston Villa

Arsenal – Brighton

(13h30) Liverpool – Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 37 16 11 4 1 36 15 21

2. Arsenal 36 16 11 3 2 33 15 18

3. Aston Villa 35 16 11 2 3 35 20 15

4. Manchester City 33 16 10 3 3 38 18 20

5. Tottenham 33 17 10 3 4 35 23 12

6. Manchester United 27 16 9 0 7 18 21 -3

7. Newcastle 26 16 8 2 6 33 21 12





8. Brighton 26 16 7 5 4 33 28 5

9. West Ham 24 16 7 3 6 26 30 -4

10. Fulham 21 16 6 3 7 26 26 0

11. Brentford 19 16 5 4 7 23 22 1

12. Chelsea 19 16 5 4 7 26 26 0

13. Wolverhampton 19 16 5 4 7 21 26 -5

14. Bournemouth 19 16 5 4 7 21 30 -9

15. Crystal Palace 16 16 4 4 8 15 23 -8

16. Nottingham 14 17 3 5 9 17 30 -13

17. Everton 13 16 7 2 7 20 20 0

18. Luton Town 9 16 2 3 11 17 32 -15

19. Burnley 8 16 2 2 12 16 34 -18

20. Sheffield United 8 16 2 2 12 12 41 -29

smg/jc/cb/dd

