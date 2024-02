Richarlison faz 2, mas Tottenham cede empate com Everton no Campeonato Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/02/2024 - 12:24 Para compartilhar:

Apesar dos dois gols de Richarlison, o Tottenham deixou a vitória escapar nos acréscimos e ficou no empate em 2 a 2 com o Everton neste sábado (3), podendo perder a quarta posição na tabela do Campeonato Inglês.

O atacante brasileiro colocou os ‘Spurs’ na frente em duas ocasiões no primeiro tempo (4′ e 41′), mas os ‘Toffees’ igualaram com os gols de Jack Harrison (30′) e Jarrad Branthwaite (90’+4).

Depois de ir às redes duas vezes neste sábado, Richarlison chega a 10 gols no campeonato (nove nos últimos oito jogos), quatro atrás dos artilheiros da temporada (Haaland, Salah e Solanke).

O brasileiro de 26 anos não comemorou depois de marcar contra o Everton, time que defendeu de 2018 a 2022, antes de se transferir para o Tottenham.

Com o resultado, o time londrino chega a 44 pontos e pode ser ultrapassado na classificação pelo Aston Villa (5º, 43 pontos), que ainda enfrenta o lanterna Sheffield United na rodada.

O Tottenham está dois pontos atrás de Arsenal (3º) e Manchester City (2º), que ainda jogam contra Liverpool (1º) e Brentford (15º), respectivamente.

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Everton – Tottenham 2 – 2

(12h00) Newcastle – Luton Town

Brighton – Crystal Palace

Burnley – Fulham

(14h30) Sheffield United – Aston Villa

– Domingo:

(11h00) Bournemouth – Nottingham

Chelsea – Wolverhampton

Manchester United – West Ham





(13h30) Arsenal – Liverpool

– Segunda-feira:

(17h00) Brentford – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 51 22 15 6 1 51 19 32

2. Manchester City 46 21 14 4 3 51 24 27

3. Arsenal 46 22 14 4 4 44 21 23

4. Tottenham 44 23 13 5 5 49 35 14

5. Aston Villa 43 22 13 4 5 44 30 14

6. West Ham 36 22 10 6 6 36 33 3

7. Manchester United 35 22 11 2 9 28 32 -4

8. Newcastle 32 22 10 2 10 44 33 11





9. Brighton 32 22 8 8 6 38 37 1

10. Chelsea 31 22 9 4 9 36 35 1

11. Wolverhampton 29 22 8 5 9 33 35 -2

12. Bournemouth 26 21 7 5 9 29 40 -11

13. Fulham 25 22 7 4 11 28 36 -8

14. Crystal Palace 24 22 6 6 10 25 36 -11

15. Brentford 22 21 6 4 11 31 36 -5

16. Nottingham 20 22 5 5 12 27 40 -13

17. Everton 19 23 8 5 10 26 30 -4

18. Luton Town 19 21 5 4 12 28 38 -10

19. Burnley 12 22 3 3 16 22 45 -23

20. Sheffield United 10 22 2 4 16 19 54 -35

