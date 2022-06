Richarlison está próximo de acertar com novo clube no futebol inglês Atacante da Seleção Brasileira deve assinar com outro clube da Premier League

Ao que tudo indica, o Pombo terá uma nova casa na Premier League. Richarlison, atacante da Seleção Brasileira, pode deixar o Everton rumo à capital inglesa. De acordo com informações do ‘UOL Esporte’, o Tottenham encaminhou a contratação do jogador junto aos Toffees e deve fechar a contratação do brasileiro ainda nesta semana.





Os Spurs estão interessados na chegada de Richarlison desde o início da janela de transferências e viu o Chelsea, um de seus arquirrivais, entrar na jogada nos últimos dias. Contudo, apesar do ‘derby’, o Tottenham segue confiante que vai ter o atacante da Seleção Brasileira.

+ Neymar é comunicado que não faz parte dos planos do PSG, diz jornal



Ainda segundo informações do ‘UOL Esporte’, o Tottenham deve desembolsar cerca de 60 milhões de libras (R$ 382 milhões) por Richarlison, que deve se juntar aos brasileiros Lucas Moura e Emerson Royal no elenco dos Spurs.

Richarlison chegou no futebol inglês em 2017, quando deixou o Fluminense rumo ao Watford. Em 2018, trocou os Hornets pelo Everton e recentemente despertou o interesse Manchester United.

E MAIS:

E MAIS: