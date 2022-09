Richarlison é titular, dá assistência, e Tottenham vence o Fulham na Premier League

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 14:49 Compartilhe







Come on, Spurs. Neste sábado, o Tottenham recebeu o Fulham pela sexta rodada da Premier League, e o time de Antonio Conte venceu o rival londrino por 2 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium. Hojbjerg e Kane marcaram para os donos da casa, e Mitrovic descontou.

Os Spurs abriram o placar aos 40 minutos, com Hojbjerg. Após jogada trabalhada pela direita, o camisa 5 encontrou o brasileiro Richarlison na área, que devolveu para o dinamarquês. Com calma, o volante dominou e bateu no canto para fazer o primeiro.

O time de Antonio Conte ampliou aos 30 da etapa final depois que Sessegnon finalizou e a bola sobrou para Harry Kane. Foi o quinto gol do camisa 10 no torneio. No fim, o sérvio Mitrovic, artilheiro do Fulham, diminuiu para os visitantes com um golaço no ângulo.

Nos últimos minutos da partida, o atacante Richarlison balançou as redes para o que seria o terceiro gol do Tottenham. O camisa 9 tirou a camisa para comemorar, festejou muito, mas o lance acabou anulado. Mesmo assim, ele levou cartão amarelo.

Tottenham e Fulham voltam a campo pela Premier League no próximo fim de semana, contra Manchester City e Chelsea, respectivamente. Antes, porém, os Spurs estreiam na Champions League, contra o Olympique de Marseille, na quarta-feira.

