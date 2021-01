Richarlison e Diego Ribas entram em campanha de Whindersson para comprar oxigênio para Manaus Jogadores se juntaram a campanha para arrecadar e ajudar o estado do amazonas

Manaus vive um caos. Em colapso, a saúde da capital amazonense enfrenta grandes dificuldades para tratar os pacientes com Covid-19 e constata até falta de balões de oxigênio em seus hospitais. Por isso, uma campanha entre nomes conhecidos começou para prestar auxílio.

Quem iniciou o movimento foi o comediante e youtuber Whindersson Nunes, nascido no Piauí e conhecido por ser bastante engajado com causas sociais. Atores, cantores e personalidades rapidamente entraram na campanha, incluindo dois jogadores.

Em resposta ao comediante, o atacante Richarlison, do Everton, e o meia Diego Ribas, do Flamengo, se engajaram na campanha e entraram na iniciativa de doação.

Confira os tweets:

Dm fera! Abs — Diego Ribas (@ribasdiego10) January 15, 2021

Olha minha DM fei — Richarlison Andrade (@richarlison97) January 14, 2021

