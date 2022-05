Richarlison ataca lenda do Liverpool após receber críticas: ‘Lave sua boca’ Atacante foi detonado pelo ex-zagueiro inglês Jamie Carragher, comentarista da 'SkySports'

O atacante Richarlison foi às redes sociais nesta quinta para responder críticas que recebeu de um ex-jogador do Liverpool. Após ajudar o Everton a escapar do rebaixamento com um gol contra o Crystal Palace, o atleta brasileiro detonou o inglês Jamie Carragher na internet.





– Lave a boca antes de falar de mim e do Everton e eu não te respeito – detonou o brasileiro. A indignação de Richarlison veio após comentários de Carragher nas redes sociais. O ex-jogador do Liverpool disse que o atacante cai muito e simula lesões nas partidas.

– Todo jogo do Everton que eu faço, o Richarlison cai três ou quatro vezes como se tivesse sofrido uma grave lesão, e logo depois ele se levanta. Não é sobre marcar um pênalti ou uma falta, mas fingir que que está lesionado quando não está – escreveu Jamie Carragher no último final de semana.

Multicampeão com o Liverpool, Carragher hoje é comentarista da ‘SkySports’ na Inglaterra e defendeu a não marcação de um pênalti para o Everton no último domingo, em lance que envolvia Richarlison. Com a vitória sobre o Crystal Palace, o Everton escapou do rebaixamento na Premier League.

@Carra23 wash your mouth before you talk about me and everton and I don't respect you — Richarlison Andrade (@richarlison97) May 20, 2022

