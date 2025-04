Richard Ríos se desculpa com a torcida do Palmeiras após pedir silêncio em comemoração de gol

Autor do gol da vitória do Palmeiras contra o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0, pela segunda rodada da Libertadores, o volante Richard Ríos pediu desculpas aos torcedores palmeirenses após pedir silêncio na comemoração da única bola na rede no Allianz Parque.

A polêmica aconteceu logo após o colombiano marcar, aos 41 do primeiro tempo, e na sequência comemorar pedindo silêncio aos quase 25 mil espectadores. A situação gerou polêmica nas arquibancadas e nas redes sociais, com revolta nas torcidas organizadas. “Ríos, presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão”, cantou a organizada.

Ao ser substituído, já no segundo tempo, Ríos pediu desculpas enquanto caminhava para o banco de reservas. Ele saiu para dar lugar ao argentino Aníbal Moreno. Ao final da partida, ele voltou a se aproximar dos torcedores e repetiu o gesto de se desculpar.

Com a vitória, a equipe de Abel Ferreira assume a liderança do Grupo G, com seis pontos. A próxima partida da agremiação será contra seu maior rival, o Corinthians. O dérbi será disputado na Arena Barueri, no sábado, às 18h30, pela terceira rodada do Brasileirão.