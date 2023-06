Richard Ríos aposta na força da torcida para Palmeiras voltar a encostar no líder Botafogo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 18:57 Compartilhe

Sem perder de times cariocas desde 2021 e perto de completar um ano sem derrotas no Allianz Parque, o Palmeiras se prepara para desafiar o líder Botafogo. Após derrota no fim diante do Bahia, por 1 a 0, o time ficou impossibilidade de assumir a primeira colocação do Brasileirão neste confronto direto, mesmo assim, quer ganhar para diminuir a diferença na tabela para dois pontos somente. E o volante Richard Ríos aposta na torcida para que tudo dê certo neste domingo.

Com a suspensão de Gabriel Menino por causa do terceiro cartão amarelo, o volante colombiano terá chance de Abel Ferreira diante do Botafogo e espera manter o nível alto de apresentação do time. Em busca de uma sequência, o jogador apela por lotação máxima no estádio para um importante triunfo.

“A torcida e o nosso time sabem o quanto são importantes os jogos em casa. Eles (torcedores) são fundamentais para nós. Então convido todo mundo para ir ao Allianz Parque no domingo”, pediu o jogador.

Para este jogo, Abel Ferreira terá o goleiro Weverton, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony, que estavam com a seleção brasileira, além do lateral-esquerdo Piquerez, de volta após defender o Uruguai. Tamanho reforço é celebrado por Ríos.

“Eles são jogadores muito importantes para nós no elenco. Graças a Deus, foram lá representar suas seleções e voltaram bem, então o retorno deles nos ajudará muito já neste jogo contra o Botafogo”, afirmou, garantindo que o jogo com o Bahia faz parte do passado.

“Nossa preparação é para o próximo jogo. O diante do Bahia já ficou no passado. Foi nossa primeira derrota no campeonato, mas a gente continua na parte de cima da tabela, brigando pelo primeiro lugar.” Em segundo, o Palmeiras soma 22 pontos, diante de 27 do Botafogo.

