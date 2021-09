Richard Gere será testemunha em processo contra mim, diz Salvini

ASSIS, 26 SET (ANSA) – O ex-ministro do Interior da Itália e líder do partido de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, afirmou neste domingo (26) que o ator norte-americano Richard Gere será testemunha no processo em que é réu por sequestro de pessoas e prevaricação.

O caso refere-se a um fato ocorrido em agosto de 2019, quando era parte do governo como ministro, em que houve a proibição do desembarque de 147 migrantes que estavam no barco da ONG espanhola ProActiva Open Arms. A audiência está marcada para o dia 23 de outubro em Palermo.

“Richard Gere vai testemunhar contra mim. Eu o conheço como ator, mas não entendo que tipo de lição ele possa me dar, aos italianos e italianas sobre as nossas regras e as nossas leis.

Se alguém quer transformar o processo em um espetáculo e quer ver o Richard Gere, que vá ao cinema, não ao tribunal”, disse durante um evento em Assis.

Ironizando o fato, Salvini ainda disse que vai aproveitar “para pedir um autógrafo para levar para minha mãe”.

Sobre sua defesa, o líder ultranacionalista diz que pediu a convocação de todos os membros do Gabinete do governo, à época formado pelo Movimento 5 Estrelas (M5S) e pela Liga, incluindo o ex-premiê Giuseppe Conte.

Ministro do Interior entre junho de 2018 e setembro de 2019, Salvini endureceu as políticas migratórias do país com a instituição de dois “Decretos de Imigração e Segurança”, que ficaram conhecidos como “Decretos Salvini”.

Entre as principais medidas, estavam a restrição de estadia na Itália por motivos humanitários, multas que chegavam a 1 milhão de euros para ONGs que navegassem sem permissão nas águas territoriais do país e prisão em flagrante de comandantes de embarcações que desafiassem as regras nacionais.

Os “Decretos Salvini” foram revogados logo após a Liga deixar a coalizão governista e que dava apoio ao então primeiro-ministro Conte.

Apesar da informação não ter sido confirmada pelo tribunal ou pela ONG, Gere foi uma das vozes internacionais contrárias a esses decretos.

O ator chegou a ir a um dos barcos que estavam impedidos de atracar na Itália – além da Open Arms, outras embarcações também foram bloqueadas – e criticou nominalmente Salvini.

À época, o então ministro mandou o ator “levar todas as pessoas a bordo e colocá-las em suas mansões”. (ANSA).







