Richard Gere será ouvido em processo contra Salvini em outubro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2023 - 11:01 Compartilhe

PALERMO, 7 JUL (ANSA) – O ator americano Richard Gere será ouvido no próximo dia 6 de outubro como testemunha civil no processo contra o vice-premiê e ministro de Infraestrutura da Itália, Matteo Salvini, por sequestro e omissão de ato de ofício.

O caso diz respeito a uma ordem emitida por Salvini, quando era ministro do Interior, para impedir o desembarque de cerca de 150 migrantes resgatados no Mediterrâneo pelo navio da ONG espanhola ProActiva Open Arms, em agosto de 2019. A embarcação ficou 20 dias estacionada em frente à ilha de Lampedusa, e a maior parte das pessoas a bordo só pôde descer na Itália após uma intervenção da Justiça Administrativa, que determinou o desembarque por motivos sanitários. No julgamento, que será realizado no Tribunal de Palermo, o ator terá que informar sobre as condições dos migrantes a bordo do Open Arms, durante o bloqueio imposto por Salvini.

O ator, que estava de férias na Itália, alugou um barco e, no dia 9 de agosto de 2019, chegou ao navio para verificar a saúde dos 147 migrantes resgatados e levar comida e água aos refugiados. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias