Richard Ferreira, irmão do craque Neto, morre aos 46 anos

Irmão do apresentador e ex-jogador Neto, Richard Ferreira morreu nesta terça-feira (15) aos 46 anos. Inicialmente publicada pela Band, a morte foi confirmada pelo próprio ídolo do Corinthians em sua conta no Instagram.

“Meu irmão, meu filho… que Deus lhe receba de braços abertos no céu. Vai deixar muitas saudades e muitas lembranças. #RichardEterno”, lamentou Neto.

Em razão da morte de Richard, Fernando Fernandes substituiu Neto no comando do programa Os Donos da Bola nesta terça. No final da edição da atração, o jornalista prestou uma homenagem e desejou força aos familiares do ex-jogador.

“A gente está vivendo hoje um momento muito triste e queremos prestar uma homenagem à família do Neto porque faleceu pela manhã o Richard, irmão mais novo do Neto, que há algum tempo estava lutando para se manter entre nós”, disse Fernando Fernandes.

“É um momento de tristeza para todos. Fica um abraço nosso e de vocês que acompanham o Donos da Bola a toda família. A gente imagina a dor do Neto, dos irmãos, da mãe e do pai e fica aqui nossa homenagem. Que Deus guarde o Richard em um bom lugar”, completou.

