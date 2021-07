Richard Branson, o bilionário britânico com sonhos estratosféricos

O fundador do grupo Virgin, Richard Branson, coleciona sucessos empresariais e façanhas tecnológicas e esportivas, mas sempre sonhou com se transformar no bilionário do espaço – uma ambição estratosférica que lhe custou alguns choques meteóricos.

“Eu realmente acredito que o espaço pertence a todos nós”, disse ele ao anunciar seu voo programado para 11 de julho, poucos dias antes do de Jeff Bezos, o fundador da Amazon.

Esta será a vingança do britânico, sete anos após o acidente da nave “SpaceShipTwo” da Virgin Galactic: um erro de um dos dois pilotos fez com que se desintegrasse durante o voo.

“O risco faz parte, é claro, de voar no espaço”, admitiu o magnata britânico na época.

Branson, de 70 anos, lidou com riscos ao longo de toda a sua carreira corporativa, desde a contratação da problemática banda punk Sex Pistols por sua gravadora Virgin Records no final dos anos 1970 ao lançamento da Virgin Atlantic alguns anos depois.

A companhia aérea transatlântica, por muito tempo o carro-chefe do grupo Virgin, foi duramente atingida pela pandemia e teve que se refinanciar várias vezes para evitar a falência.

O bilionário tentou pedir ajuda ao governo conservador de Boris Johnson, que rejeitou, provavelmente acreditando que as finanças de Branson lhe permitiram resgatar sua empresa sem recorrer aos contribuintes. Por fim, ele teve que tirar pelo menos 200 milhões de libras (275 milhões de dólares) do bolso.

O império de Branson, que começou em 1970 com um negócio de venda de discos por correspondência, agora inclui várias centenas de empresas nas quais o grupo, às vezes, tem apenas uma participação minoritária.

No ano passado, empregava cerca de 70 mil funcionários e teve um faturamento estimado em cerca de 23 bilhões de dólares.

As atividades do grupo vão desde ginásios a telecomunicações, passando pela imprensa, turismo e reciclagem.

E, no final, esse filho de advogado e dançarina, nascido no sudeste de Londres, acumulou uma fortuna pessoal estimada em cerca de US $ 5,6 bilhões pela revista Forbes.

E isso depois de deixar a escola aos 17 para fundar uma revista para alunos.

– Desafios –

“Abrir um novo negócio é sempre uma aventura”, resumiu Branson há alguns meses em um artigo para a revista americana Entrepreneur.

Às vezes, porém, leva a “aventura” ao pé da letra, multiplicando façanhas esportivas e cultivando uma imagem de amante do risco.

Ele foi a primeira pessoa, junto com o sueco Pers Lindstrand, a cruzar o Oceano Atlântico em um balão em 1987, e o Oceano Pacífico quatro anos depois.

O “bilionário voador”, como a imprensa britânica o chamou por muito tempo, quase perdeu a vida em 1996 quando tentou dar a volta ao mundo sem escalas em um balão e caiu na Argélia.

Mas em 2004 ele estabeleceu um novo recorde ao cruzar o Canal da Mancha em um carro anfíbio.

Ele então fez várias tentativas de dar a volta ao mundo em um balão de ar quente com seu amigo Steve Fossett, que faleceu posteriormente num acidente de avião, e montou uma expedição a fossas subaquáticas inexploradas.

Esse homem já experimentou o fracasso, desde o fracasso de sua marca de refrigerantes Virgin Cola até o fechamento em série de suas livrarias e lojas de discos Virgin Megastore.

Também está acostumado a críticas, como as que acompanharam seu exílio em Necker, uma das Ilhas Virgens Britânicas, arquipélago considerado um paraíso fiscal.

Ele se defende dizendo que a comprou “por sua beleza” e por uma modesta quantia quando tinha apenas 29 anos.

No que talvez seja a chave de sua carreira, ele recentemente deu dois conselhos em seu blog aos aspirantes a empreendedores: “Você pode fazer qualquer coisa se decidir” e “pare de se preocupar com o que as outras pessoas pensam”.

