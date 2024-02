Ricas, independentes e livres: veja famosas que congelaram seus óvulos

Beatriz Mizuno, Letícia Senai Beatriz Mizuno, Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/02/2024 - 10:50 Para compartilhar:

Liberdade de escolha! A atriz Carla Diaz, 33, e a campeã do BBB21 Juliette Freire, 34, e outras famosas revelaram nas redes sociais ou em entrevistas que pretendem ser mães no futuro e investiram no procedimento de congelamento de óvulos.

“Não sei quando e como será, mas, em busca de realizar esse desejo, eu realizei o processo de congelamento de óvulos! E descobri um mundo nesse contato com especialistas da área”, contou a ex-Chiquitita, no Instagram.

“Vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a ‘gata’ já está com 34 anos e eu quero ter liberdade”, disse Juliette.

Ana Carolina

Aos 49 anos, a cantora Ana Carolina tem óvulos congelados desde os 42. Em entrevista ao jornal Extra em 2015, ela revelou que tomou a decisão na época em que namorava a atriz Letícia Lima.

Claudia Raia

Em 12 de fevereiro deste ano, Claudia Raia, de 57 anos, deu à luz seu terceiro filho, Luca, fruto da relação estável com Jarbas de Mello. A atriz também foi adepta do congelamento de óvulos.

Raia é mãe também de Enzo e Sophia, frutos de seu relacionamento com Edson Celulari

Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo congelou os óvulos e fez fertilização in vitro para engravidar aos 45 anos. A famosa, que já era mãe de Marcelo, deu à luz as gêmeas Marina e Helena, em 2018. Veveta resolveu realizar o procedimento porque queria muito engravidar novamente.

Mariana Ximenes

Em 2021, a atriz Mariana Ximenes revelou em entrevista ao Gshow que a chegada dos seus 40 anos lhe fez congelar óvulos.

Monique Alfradique

Com 37 anos, a atriz Monique Alfradique contou em 2020 para a revista Marie Claire que congelou alguns óvulos para se livrar um pouco da pressão em se tornar mãe.





Nicole Bahls

“Ainda não me despertou essa vontade (de ser mãe). Tenho que encontrar alguém que esteja 100% comigo. Eu não quero ser mãe sozinha e ainda não encontrei essa pessoa”, disse Nicole Bahls, de 38 anos, ao Gshow. Na entrevista, ela ainda contou que passou pelo procedimento de congelamento de óvulos.

Paloma Bernardi

Em entrevista à revista Marie Claire, a atriz Paloma Bernardi falou sobre a pressão e cobrança que sente para se tonar mãe. Com 38 anos de idade, ela ainda revelou que decidiu congelar seus óvulos para tentar uma fertilização in vitro.

“A maternidade deveria ser uma escolha voluntária nossa e não uma imposição. Eu sou muito bem resolvida com o meu processo de construção, me conheço bem o suficiente para não absorver essa pressão, mas ela existe para mim também, não tem como. Acho que mais agora do que antes. É um tópico que as pessoas tem me questionado mais”, disse.

“Tenho 35 anos e está tudo bem, estou com saúde e com tudo funcionando normalmente, mas entendo que é importante também me observar, ficar atenta para tomar decisões hoje e me preparar para quando, no futuro, eu desejar realmente começar o projeto em construir a minha família”, completou.

Paula Burlamaqui

A atriz Paula Burlamaqui, de 57 anos, decidiu congelar os óvulos. Ela ainda cogita fazer uma inseminação artificial ou contratar uma barriga de aluguel.

Paula Fernandes

A cantora sertaneja Paula Fernandes, de 39 anos, descobriu “um lado materno que, até então, desconhecia”, ao passar mais tempo com os dois filhos do namorado. Não sabendo, de fato, se quer ser mãe, Fernandes decidiu congelar os óvulos.

Paolla Oliveira

Em 2020, Paolla Oliveira, de 41 anos, revelou no programa “Saia Justa”, do GNT, que congelou os óvulos não por vontade, mas por recomendação médica.

“O seu corpo não está bem. As pressões que você está carregando, o estresse de trabalho ou o que quer que seja está fazendo o seu corpo envelhecer antes da hora”, contou a atriz.





