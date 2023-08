Ricardo Zonta mostra ambição após duas vitórias seguidas na Stock Car: ‘Estamos na disputa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 16:35 Compartilhe

A sexta etapa da Stock Car prometia balançar a parte de cima da classificação na temporada. E cumpriu a promessa. Ainda que Thiago Camilo tenha mantido a liderança, apenas três pontos o separam do terceiro colocado, Gabriel Casagrande. O segundo na classificação é Daniel Serra. Neste domingo, no Autódromo Velocittá, em Mogi Guaçu, Ricardo Zonta mostrou que vai brigar pelas primeiras posições e até mesmo pelo título inédito.

O curitibano fez a pole no sábado e manteve o domínio na primeira prova. Ele já vinha de uma vitória na corrida 2 da última etapa, em Interlagos. O desempenho no interior paulista garantiu que Zonta emendasse o segundo triunfo seguido. “A primeira corrida foi muito disputada. O (Gianluca) Petecof não deu folga. Tive de me defender em algumas voltas. Na segunda bateria, saí em décimo, todo mundo bateu. Uma pena, porque qualquer pontuação seria bom demais. Mas estamos na disputa”, comemorou Zonta.

Ele agora é o quinto colocado no campeonato, com 136 pontos. São 28 de distância para o líder, Thiago Camilo, que tem 164. O piloto da Ipiranga Racing, aliás, só conseguiu salvar o final de semana no final da corrida 2, quando assumiu a oitava posição, que ainda lhe garantiu pontuação suficiente para manter a liderança do campeonato. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) foi o segundo na prova final deste domingo, também depois de um final de semana abaixo da média em desempenho. O pódio ao menos permitiu que paranaense ficasse vivo na briga. Ele caiu de segundo para terceiro na classificação, com 161. Entre Casagrande e Camilo, está Daniel Serra, que foi o terceiro na corrida 2 em Velocitta. O piloto da Eurofarma tem 163 pontos.

O argentino mais brasileiro da Stock Car também vive boa fase. Assim como Zonta, Matías Rossi vinha de vitória em Interlagos, quando dominou a pista nos treinos, no classificatório com a pole até a vitória com folga na corrida 1. Em Mogi Guaçu, neste fim de semana, Rossi brigou na primeira prova para conseguir ficar em 10º. A posição fez com que ele saísse em primeiro na segunda corrida. A partir daí, o argentino bailou como um tango até a bandeirada final.

“Gosto muito do carpinteiro. Me sinto local pelo carinho que tenho aqui (no Brasil)”, brincou sobre a piada de ter que reforçar a estante de troféus. “Parabéns a toda equipe Full Time. Fizemos muito bem os pit stops. Foi muito importante disputar e terminar em décimo na corrida 1 e inverter na 2. Foi ainda melhor que o esperado. A segunda foi uma corrida com muito atrito, pude sair com sorte e ir adiante”, comemorou o piloto. Rossi ocupa a nona posição do campeonato. Ele só não está melhor porque deixou de disputar duas etapas.

Um dos destaques da nova geração da Stock Car, Gianluca Petecof quase ficou com a vitória na primeira corrida. O piloto da Full Time fez bela prova, largando em terceiro e ultrapassando Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli) ainda no início. Ele incomodou o líder Ricardo Zonta até o fim. Na saída de box de Petecof, por pouco a liderança não se inverteu, graças à boa defesa de Zonta.

O piloto estreante na modalidade, ainda assim, venceu o prêmio de Man Of The Race, depois de conquistar ainda um quinto lugar na segunda prova. “Trabalhamos cada vez mais. Às vezes, o importante é aproveitar o que está sendo feito. Hoje valeu demais”, celebrou o jovem.

O atual campeão Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time) é o quarto na classificação geral, com 140 pontos, 24 a menos do que o líder Thiago Camilo. Atrás de Zonta, que é quinto, Rafael Suzuki, Guilherme Salas, César Ramos, Matías Rossi e Felipe Baptista fecham o top-10. A Stock Car retorna em 27 de agosto, com a sétima de 12 etapas do ano, e a segunda em Goiânia nesta temporada. Na primeira, em abril, os vencedores foram Daniel Serra e Thiago Camilo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias