Ricardo Teixeira confirma favoritismo e assume a presidência da Câmara de SP

O vereador Ricardo Teixeira (União Brasil) confirmou o favoritismo e foi eleito nesta quarta-feira, 1, o novo presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Foram 49 votos pelo vereador contra 06 votos que foram para Celso Gianazzi (PSOL).

O nome de Teixeira já era esperado há duas semanas, quando se fechou um acordo entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o ex-presidente da Casa Milton Leite (União Brasil). Para apoiar Nunes na eleição, Leite condicionou a presidência para o partido nos próximos quatro anos (entenda mais abaixo).

A indicação de Ricardo Teixeira partiu do próprio Nunes, contra o pedido de Milton Leite, seu apadrinhado político Silvão Leite (União Brasil). O nome do vereador acabou sendo consenso entre as partes em meio aos movimentos de outros vereadores para barrar um “novato” no comando da Câmara.

Teixeira ficou conhecido pela faixa azul de motociclista. É engenheiro e está no seu 7º mandato na Câmara dos Vereadores.

