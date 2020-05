Ricardo Santin, da ABPA, presidirá câmara setorial do Ministério da Agricultura

São Paulo, 20 – O diretor-executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, foi eleito para presidir a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e Suínos do Ministério da Agricultura. “Garantir o abastecimento e prosperar as exportações são estratégias que vão além do enfrentamento dos impactos da atual crise, tanto pela segurança alimentar brasileira e global, quanto para a geração de emprego e renda nas regiões produtoras. Por isto, unindo forças com as demais instituições que são membros da Câmara, desenvolveremos iniciativas conjuntas em prol da sustentabilidade setorial”, disse ele em nota.