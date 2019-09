Ricardo Salles viaja para eventos nos EUA, França, Alemanha e Inglaterra

Brasília, 18 – O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ficará quase vinte dias fora do País em eventos oficiais em quatro países, conforme informações divulgadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira. A viagem do ministro começa nesta quarta-feira, 18, e o retorno ao Brasil está previsto para o dia 5 de outubro.

Primeiro, Salles vai para os Estados Unidos da América, com uma primeira parada em Washington, para reuniões na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e no Instituto de Empresas Competitivas e com investidores e autoridades locais. Em Washington, o ministro ainda visita o Woodrow Wilson Center’s Brazil Institute. Depois, Salles segue para Nova York, onde participa do evento Climate Action Summit, das Nações Unidas, e cumpre agenda bilateral.

Na sequência, o ministro vai a Paris, na França, para reuniões com dirigentes de empresas locais e com o diretor de Meio Ambiente no Secretariado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Salles ainda fará discurso no Comitê de Política Ambiental da organização.

Depois de Paris, Salles segue para Berlim, na Alemanha, onde participa de reuniões na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha e com representantes governamentais e investidores locais.

O último destino será Londres, na Inglaterra. Lá, o ministro se reunirá com a ministra do Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido e com investidores locais.