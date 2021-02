Ricardo Rocha assina com a Record e será comentarista no Campeonato Carioca Ex-jogador possui passagens por Fox Sports, SporTV e SBT na função

Depois de acertar a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, a Record TV assinou com o seu primeiro comentarista para fazer parte da equipe de transmissões do torneio. Trata-se do ex-jogador Ricardo Rocha, que acertou para comentar a edição de 2021. A informação foi veiculada pelo “UOL” e foi confirmada pelo LANCE!.

O ex-jogador chega ao canal para formar dupla com o narrador Lucas Pereira, que já fazia parte do plantel da emissora, para comandar as transmissões do torneio. O comentarista assinou vínculo válido por quatro meses com o canal.

Esta não será a primeira experiência de Ricardo Rocha como comentarista. O ex-zagueiro possui passagens pelo Fox Sports e pelo SporTV, também passando pelo SBT nas transmissões da Libertadores.

