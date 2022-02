Ricardo Oliveira é anunciado pelo Athletic, de São João Del Rei

E MAIS:

Ricardo Oliveira, de41 anos, chegou a acertar com o São Caetano para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, mas nao houve acordo e ele deixou o time paulista dez dias depois sem estrear pelo Azulão. A última equipe do atacante foi o Coritiba, no ano passado, quando fez 18 jogos, marcando dois gols pelo Coxa.

Ricardo Oliveira tem grande historia no futebol, com passagens por Portuguesa, Santos, São Paulo, Atlético-MG, Valencia-ESP, Betis-ESP, Zaragoza-ESP, Milan-ITA, Al Jazira-UAE e Al Wasl-UAE, além da Seleção Brasileira, onde foi campeão da Copa América (2004) e Copa das Confederações (2005). Agora, ele voltará ao futebol mineiro, depois de ter relativo sucesso no Galo, até 2020.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais