Ricardo Oliveira abre o jogo sobre a sua situação no Coritiba Em nota, o centroavante fez revelações sobre o que aconteceu e sua passagem no Coxa

O centroavante Ricardo Oliveira está com os dias contados no Coritiba. Aos 41 anos, o seu contrato encerra no próximo domingo e não será renovado.

Contratado para ser o homem gol do time na temporada 2020, o atleta não desenvolveu como esperavam e, atualmente, está em São Paulo, longe da rotina do clube e no aguardo da sua liberação.

Nesta sexta-feira, através da assessoria de imprensa, Ricardo Oliveira resolveu se manifestar de forma oficial e fez diversas revelações.

O seu último jogo pelo Coritiba ocorreu em 25 de fevereiro, quando o Coxa foi superado pelo Atlético-GO por 3 a 1.

Confira a nota de Ricardo Oliveira:



‘Meu contrato segue vigente com o Coritiba até o fim do mês e sempre me coloquei à disposição para atuar e para cumpri-lo dentro de campo. Não atuo há três meses não por minha vontade, mas sim por decisões acima. Após o Brasileirão 2020, fui procurado para uma rescisão, mas não chegamos a um acordo. Diante disso, passaria a treinar separado do grupo, em horários diferentes. Com custos para ficar na cidade e com vencimentos atrasados, deixei Curitiba, autorizado pela diretoria, e voltei para minha casa (Barueri), aguardando por uma nova determinação do clube.

Em nenhum momento conversei com qualquer clube, pois isso nunca foi do meu caráter quando em contrato vigente. Também não trabalho com os empresários Oldegard Filho e Augusto Castro, citados na matéria, há quase três anos.

Gostaria de aproveitar o espaço para dizer que estou muito motivado e me preparando para voltar a fazer o que mais amo, jogar futebol. Ainda tenho objetivos na carreira e vou atrás deles. Meu encerramento no Coritiba não será da maneira que eu queria e desejava, mas, infelizmente, são coisas que ainda acontecem constantemente no meio. Agradeço a todos que demonstraram carinho na minha contratação e lamento não poder ter ajudado como queria’.

