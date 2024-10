Ricardo Nunes vota em Socorro, na Zona Sul de São Paulo

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 06/10/2024 - 10:34 Para compartilhar:

O candidato à reeleição pela Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), votou na manhã deste domingo, 6, na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva, no bairro de Socorro, Zona Sul de São Paulo. Ele chegou na escola por volta das 9h53.

Nunes estava acompanhado da esposa, Regina Nunes, e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Vereadores da chapa do prefeito também acompanharam.

“Expectativa é de que a gente chegue no segundo turno com bastante energia, para a partir de amanhã já começar a trabalhar, e continuar os quatro anos”, disse o prefeito ao chegar no local de votação.

*Reportagem em atualização