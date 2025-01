Ricardo Nunes toma posse para segundo mandato nesta quarta

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, toma posse nesta quarta-feira, 1º, para o seu segundo mandato à frente do Edifício Matarazzo, sede do governo paulistano. O evento está marcado para às 15h, na Câmara Municipal.

Nunes deverá assinar o termo de posse e acompanhar as votações para a Mesa Diretora da Câmara. Em seguida, participará de um evento no Theatro Municipal para marcar o início de seu segundo mandato.

Reeleito no segundo turno, Nunes inicia 2025 tentando consolidar seu governo e fixar seu nome na política. Seu foco principal deverá ser na segurança pública, um dos maiores problemas da capital, especialmente na região central da cidade.

Além de Nunes, os 55 vereadores eleitos também tomarão posse nesta quarta-feira. Entre eles, 20 são novatos e 35 foram reeleitos.

Entre os novos nomes está Ana Carolina Oliveira (Podemos), mãe de Isabella Nardoni, assassinada em 2008 pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá. Outros novatos que assumirão as cadeiras incluem Lucas Pavanatto (PL), apadrinhado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL), e Amanda Paschoal (PSOL), que tem Erika Hilton (PSOL) como madrinha política.

O evento também marcará a provável eleição de Ricardo Teixeira (União Brasil) para o comando da Câmara dos Vereadores. O nome de Teixeira foi definido em uma reunião com Ricardo Nunes e o ex-presidente da Casa, Milton Leite (União Brasil).

A escolha de Teixeira representa a primeira vitória de Nunes na Câmara, mas também a primeira derrota de Milton Leite após sua saída da política. O ex-vereador desejava emplacar seu apadrinhado Silvão Leite (União Brasil), que está iniciando seu primeiro mandato. No entanto, a ideia desagradou parte dos vereadores, que se sentiram desprestigiados por Milton Leite.

Com o impasse, os partidos MDB e PL passaram a se articular para romper o acordo com o União Brasil e lançar candidaturas próprias. Contudo, após negociações, os partidos recuaram e mantiveram o acordo, deixando o comando da Casa com a legenda de Leite.