++ Ricardo Nunes é reeleito prefeito de São Paulo ++

SÃO PAULO, 27 OUT (ANSA) – O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi reeleito para o cargo neste domingo (27) no segundo turno das eleições municipais, com mais de 3 milhões de votos.

A apuração ainda está em andamento, mas não há mais chances para uma virada do seu rival, o deputado federal Guilherme Boulos, pupilo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com 90,30% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes aparece com 59,55% (3.100.134) dos votos válidos, enquanto Boulos apareceu com 40,45% (2.105.195). (ANSA).