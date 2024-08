Ricardo Nunes e Marçal encerram convenções partidárias para a prefeitura de SP neste final de semana

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 03/08/2024 - 7:00 Para compartilhar:

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o empresário Pablo Marçal (PRTB) vão encerrar as convenções partidárias para a disputa pela prefeitura de São Paulo neste fim de semana, quando se acaba o prazo para a confirmação das candidaturas. Nunes realizará o evento neste sábado, 3; Marçal, no domingo, 4.

O atual prefeito já tem seu vice confirmado, o coronel Ricardo Mello Araújo, e aguarda o apoio do União Brasil. O partido convocou uma coletiva de imprensa para o período da tarde e deve confirmar a aliança com Nunes.

Ricardo Nunes deve contar com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que declarou apoio ao emedebista após a articulação do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos). Bolsonaro e Tarcisio foram os responsáveis pela indicação de Mello Araújo, mesmo com as resistências iniciais de Ricardo Nunes.

O próprio governador também marcará presença na convenção. Tarcisio de Freitas é o principal financiador da campanha de Nunes e deve atuar ativamente nos bastidores para alavancar o aliado nas pesquisas.

Pablo Marçal

No domingo será a vez de Pablo Marçal lançar sua candidatura. A expectativa fica em torno do vice na chapa, que tende a ser uma mulher.

Marçal ainda promete anunciar o apoio de um partido de peso, que irá indicar o vice. A expectativa era pelo União Brasil, mas a legenda já está fechada com Nunes. Todos os grandes partidos já fecharam com o atual prefeito ou lançaram candidaturas próprias, como o PSDB.

Visto como um outsider na eleição, Marçal tem se posicionado bem nas pesquisas, mas convive com a instabilidade em meio às polêmicas no partido. O comando do PRTB está firme na campanha do empresário, mas uma das filhas de Levy Fidelix, fundador da legenda, pretende entrar com recurso contra a candidatura.