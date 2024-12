Ricardo Nunes começa a definir novo secretariado; Mello Araújo assumirá Projetos Estratégicos

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), começou a definir, nesta segunda-feira, 23, os nomes dos secretários municipais que vão compor a sua gestão a partir de 1º de janeiro de 2025. Entre as escolhas, está o vice-prefeito eleito, coronel Mello Araújo (PL), que vai acumular a função de secretário executivo de Projetos Estratégicos no novo mandato.

Outro nome do PL que vai integrar o governo municipal é o de Rodrigo Ashiuchi, atual prefeito de Suzano, que será secretário de Verde e do Meio Ambiente. Eles se juntam a já anunciada nova Procuradora Geral do Município, Luciana SantAna Nardi, a primeira nomeação do mandato por conta da morte da procuradora Marina Magro, em 5 de novembro.

Internamente, haverá o remanejamento nos comandos de algumas pastas, como o secretário Fabrício Cobra, que sai da Casa Civil e vai para a secretaria de Subprefeituras, e Clodoaldo Pelissioni, atualmente secretário adjunto de Governo, que vai comandar a pasta de Planejamento e Entregas Prioritárias. Já a secretária de Urbanismo e Licenciamento, Elisabete França, irá para a Habitação, enquanto o secretário executivo de Relações Institucionais, Enrico Misasi, passará a comandar a Casa Civil.

Nunes também revelou que serão mantidos os secretários Luiz Carlos Zamarco na pasta de Saúde, Silvia Grecco na secretaria da Pessoa com Deficiência, Edson Aparecido (MDB) na secretaria de Governo, e Gilmar Miranda em Mobilidade e Trânsito.