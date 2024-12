Ricardo Nunes anuncia Rui Alves (Republicanos) como secretário de Turismo

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou que o ex-deputado estadual Rui Alves (Republicanos) será mantido como secretário de Turismo durante o seu segundo mandato, de 2025 a 2028. “O turismo gera muito emprego, gera muita renda, estamos crescendo bastante”, afirmou o emedebista em vídeo publicado em suas redes sociais.

Alves é pastor há 27 anos e é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi eleito pela primeira vez em 2022 para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com 91.717 votos.

Trata-se do segundo nome do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, a receber o comando de uma Secretaria no governo. Mais cedo, o pastor Milton Vieira (Republicanos) foi anunciado como secretário de Inovação e Tecnologia.

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu as secretarias de Verde e Meio Ambiente e Projetos Estratégicos, sob comando do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e do vice-prefeito eleito coronel Mello Araújo, que acumulará as duas funções, respectivamente.

Outros partidos aliados como o PSD, com o vereador Rodrigo Goulart à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e o Podemos, com o prefeito de Osasco, Rogério Lins, na pasta de Esportes e Lazer, também já foram contemplados.

O MDB de Nunes está nas secretarias de Casa Civil, Cultura e Economia Criativa (modificada com a adição de economia criativa neste segundo mandato), Governo e Habitação. Respectivamente, com os nomes de Enrico Misasi (presidente municipal da sigla), Totó Parente, Edson Aparecido e Sidney Cruz.