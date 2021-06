Ricardo Graça, sobre vitória do Vasco na Copa do Brasil: ‘O mais importante foi que conseguimos essa vantagem’ Embora o Cruzmaltino não tenha conseguido ampliar a vantagem com um jogador a mais em campo, o zagueiro preferiu destacar a vantagem conquistada para o jogo da volta

Na noite desta terça-feira, o Vasco venceu o Boavista por 1 a 0, no estádio Elcyr Resende, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O placar, contudo, poderia ter sido maior. Aos 36 minutos da etapa final, Lucas Lourenço, do Verdão de Saquarema, levou o segundo cartão amarelo e foi para para os vestiários mais cedo.

Dessa forma, como a partida foi até os 52 minutos, o Vasco jogou por 16 com um jogador a mais, porém não conseguiu capitalizar. Após o fim do confronto, em entrevista ao canal “Sportv”, Ricardo Graça analisou o jogo e disse que apesar da vantagem não ter sido ampliada, o mas importante é sair com a vantagem para o duelo da volta, que será decidida em casa.

– São 180 minutos, não decide hoje, vai definir na semana que vem. Apesar de jogar com um a mais, a gente conseguiu ganhar o jogo e ficamos com uma vantagem para o segundo jogo. Lógico que, com um a mais, todo mundo espera que a gente faça o segundo gol, mas o mais importante foi que conseguimos essa vantagem e vamos decidir em casa.

O jogo da volta só acontece na próxima quarta-feira, em São Januário, às 16h30. Na terceira fase, não há o gol qualificado. Assim, em caso de empate na soma dos placares do confronto, o time que avança para as oitavas de final será conhecido na disputa de pênaltis.

