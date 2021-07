Ricardo Graça, do Vasco, se emociona com convocação para a Seleção Olímpica: ‘Ápice da minha carreira’ Defensor cruz-maltino se emocionou ao ser informado da convocação. Ele substitui o lesionado Gabriel Magalhães e se apresenta nesta sexta-feira em São Paulo (SP)

Foi no apagar das luzes, foi por um motivo indesejado, mas Ricardo Graça vai disputar a Olimpíada de Tóquio, que começa em duas semanas. O zagueiro do Vasco, como não podia ser diferente, se emocionou com a surpresa de poder disputar uma medalha.

– Meu choro é de alegria, felicidade. Só passa agora pela minha cabeça um filme, estou lembrando de tudo que passei para chegar até aqui. Sou muito grato a Deus por estar vivendo esse momento. Agradeço também minha família, ao Vasco, comissão técnica, meus companheiros – celebrou, ao site oficial do Cruz-Maltino. E concluiu:

– Esse é o ápice da minha carreira. Disputar uma Olimpíada é algo que sempre sonhei e almejei. Vou dar meu melhor para trazer o ouro para nosso país – completou o defensor de 24 anos.

Ricardo Graça esteve presente com a Seleção Brasileira no Campeonato Pré-Olímpico disputado no início do ano passado. Ele terá como concorrentes Nino, do Fluminense, Bruno Fuchs, do CSKA-RUS, e Diego Carlos, do Sevilla-ESP. O jogador do Vasco se apresenta à delegação nesta sexta-feira. Ele não participará, portanto, do jogo do Cruz-Maltino contra o Sampaio Corrêa, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

