Edição Da Semana

Em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Baiano, o Bahia manteve o 100% de aproveitamento ao derrotar a Jacupiense por 1 a 0, com gol de Ricardo Goulart.

Com o placar, o Esquadrão de Aço divide a liderança do torneio com o Itabuna, ambos com 6 pontos conquistados.

Desde os primeiros minutos no Valfredão, o Bahia teve a posse de bola a seu favor e rondava a grande área do adversário, mas encontrava problemas para furar o sistema de marcação.





Na reta final, o volume do Tricolor aumentou e as chances apareceram. Porém, a falta de pontaria impediu que o gol saísse.

No segundo tempo o ritmo do Bahia diminuiu e a Jacupiense cresceu dentro de campo. Na melhor oportunidade, Welder saiu na cara de Marcos Felipe e mandou por cima do gol.

Quando o empate ganhava corpo, o Tricolor encontrou o seu gol. Na cobrança de escanteio, Ricardo Goulart aproveitou a indecisão do goleiro e testou para o fundo da rede, 1 a 0.

