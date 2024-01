Ricardo Cappelli nega boatos de demissão do Ministério da Justiça: ‘Vou sair de férias’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/01/2024 - 12:01 Para compartilhar:

O atual secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, que ocupa o segundo cargo de maior autoridade da pasta, negou ter pedido demissão em publicação feita no X (antigo Twitter) durante esta quinta-feira, 11. A fala vem após a especulação de que o político teria se retirado da função após Ricardo Lewandowski ser anunciado como novo chefe do Ministério da Justiça.

+ Lula anuncia Ricardo Lewandowiski como ministro da Justiça

+ Ministério da Justiça diz que não há preocupação com segurança para 8 de janeiro

Na publicação, Ricardo Cappelli declarou que não pediu demissão e que prega a “união e reconstrução”. “Vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça”, escreveu o político. Ainda assim, a permanência do secretário ainda é incerta, já que era cotado para assumir o ministério, o que veio a não se confirmar com o anúncio de Ricardo Lewandowski nesta quinta-feira, 11.

Confira a postagem de Ricardo Cappelli:

Não pedi demissão. Vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. União e Reconstrução. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 11, 2024

