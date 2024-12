Ricardo Bottas, ex-CEO da Amil, será o novo CFO da área Latam

A companhia aérea Latam contratou um reforço para o alto escalão do grupo a partir do próximo ano. O brasileiro Ricardo Bottas, ex-CEO da Amil e da SulAmérica, será o novo diretor financeiro da empresa. Ele deve assumir o posto em janeiro, após a aprovação dos trâmites de imigração pelas autoridades do Chile, onde a aérea é sediada.

Bottas é formado em administração de empresas, com pós-graduação em finanças e comandou a Amil até a venda do grupo pela gigante americana UnitedHealth para o empresário José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp, há cerca de um ano.

O executivo também havia comandado a SulAmérica, onde ficou de 2015 a 2023. E desde abril deste ano, integra o conselho de administração da Qualicorp.

“O executivo ocupou posições de CFO e CEO em diversas companhias e se destacou pela habilidade de comandar as organizações em contextos altamente complexos e competitivos”, afirmou a empresa em comunicado. Segundo o grupo, o executivo será um “ator central na preparação do grupo para os futuros desafios”.

O cargo de CFO da Latam estava vago desde meados do ano, quando Ramiro Alfonsín deixou a posição para assumir o comando da área comercial do grupo. Alfonsín liderou por oito anos a área financeira da Latam e foi o responsável por pilotar o processo de recuperação judicial do grupo nos EUA (Chapter 11), finalizado em 2022.

A Latam passa por um momento de forte recuperação neste ano e elevou recentemente as previsões financeiras do grupo para 2024. A expectativa é encerrar o ano com um crescimento de até 16% no ano.