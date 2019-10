Ricardo Bisinotto Catanant e Thiago Caldeira são indicados para diretoria da Anac

O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Senado, para apreciação, as indicações dos nomes de Ricardo Bisinotto Catanant e Thiago Costa Monteiro Caldeira para integrarem a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

As indicações foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial da União com data de quarta-feira, 2. Catanant está sendo indicado para a vaga decorrente do término do mandato de Ricardo Fenelon Júnior. Já Thiago Caldeira foi indicado para a vaga decorrente da renúncia de Hélio Paes de Barros Júnior.

Os nomes têm que ser aprovados pelo Senado para a nomeação ao cargo ser confirmada.