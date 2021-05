Ricardinho vira Gre-Nal, atravessa Beira-Rio de joelhos e homenageia pai e avô vítimas da Covid-19 Atacante de 20 anos cumpriu promessa após marcar pela primeira vez após o falecimento dos parentes

Ricardinho, de apenas 20 anos, teve uma tarde que ficará marcada em sua carreira e vida fora dos campos. Autor do gol que sacramentou a virada tricolor sob o Internacional, o centroavante homenageou o pai e avô falecidos no início do ano, e ainda cumpriu a promessa de atravessar o Beira-Rio de joelhos após o término da partida. Na web, a emocionante cena repercutiu e colocou o nome do jovem entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Ricardinho entrou já no terço final da partida e em menos de 10 minutos dentro de campo marcou o tento da virada e que coloca a equipe de Tiago Nunes em vantagem para o segundo jogo da final gaúcha, na Arena do Grêmio.

– Quero agradecer à torcida, dedicar o gol, meu primeiro depois do falecimento do meu pai e do meu avô, foi para vocês e para minha família toda, que sempre me deu força, para a torcida também. Sem vocês eu não seria nada — afirmou Ricardinho.

Entrou no clássico para mudar o jogo! Ricardinho tem estrela e dedicou o gol da vitória para o pai e o avô dele. Que venham mais gols para comemorarmos juntos, @ricardorv09! Internacional 1×2 #Grêmio

⚽️ #GreNal431 #Gauchão2021 #VamosTricolor #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/zAlRHBcM4u — Grêmio FBPA (@Gremio) May 16, 2021

Desde os 15 anos, o atacante comemora seus gols prestando continência em homenagem ao seu pai, que era policial do Batalhão de Choque de São Paulo. Após o jogo, Ricardinho atravessou os 105 metros do campo do Beira-Rio e mostrou a camiseta contendo os rostos do pai e avô falecidos entre março e abril.

Ricardinho deu uma volta de joelhos no Beira-Rio após marcar o gol da vitória do Grêmio no GreNal. Ele dedicou esse gesto para o pai e o avô, que faleceram por conta da COVID-19. Que cena emocionante. pic.twitter.com/QnrcU5J0CA — Sala12 (@OficialSala12) May 16, 2021

Ricardinho homenageando o pai e o avô

Tu é incrível, guri!! pic.twitter.com/kyf3PnnFxj — Léo Chú Deprê ⚡ (@DepreLeoChu) May 16, 2021

Ricardinho deu a volta de joelhos no gramado do Beira-Rio após fazer o gol da vitória no Gre-Nal pic.twitter.com/r98eo9juJc — Diego Guichard (@diegoguichard) May 16, 2021

