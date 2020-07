Ricardinho não se arrepende de saída do Timão para o São Paulo: ‘Fui para um time grande’

Quase duas décadas depois de abandonar o Timão e trocar a camisa alvinegra corintiana pela do tricolor paulista, o ex-meio campo Ricardinho volta a falar sobre o tema e revela que não se arrepende de ter saído do Parque São Jorge para o Morumbi.

“Não tem arrependimento, até porque fui para um clube grande e estruturado”, revela.

“Pelas circunstâncias do momento, eu fiz o que tinha que ser feito. O ideal não era ter saído do Corinthians, mas as circunstâncias fizeram com que tivesse a transferência”, disse em entrevista ao podcast GE Corinthians.

Hoje, comentarista de TV, o ex-jogador na conversa sobre os bastidores da polêmica transferência do Corinthians, clube que colecionou vários títulos, como o Mundial de 2000 e os Brasileiros de 1998 e 1999, analisou o atual momento que passa o Timão.

À época da saída para o São Paulo, que não aceitou a ida dele para o Morumbi,o meia foi alvo da ira de parte da Fiel torcida e chamado de “Judas”. Ricardinho também lembrou no programa os momentos marcantes de sua trajetória pelo Corinthians, que teve 277 jogos e 66 gols.

