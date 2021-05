Ricardinho explica o motivo de ter atravessado o campo de joelhos Autor do gol da vitória do Tricolor, o atleta cumpriu uma promessa em homenagem ao pai e avô

O Grêmio saiu em vantagem na final do Campeonato Gaúcho e o grande nome da partida Ricardinho, que saiu do banco e anotou o gol da vitória do Tricolor diante do Internacional.

Após o confronto, ele cruzou o campo de joelhos e chamou a atenção de todos. Nesta segunda-feira, o atacante explicou o seu feito na coletiva.

‘Fiquei muito emocionado, meu pai sempre soube que esse momento (gol em final) ia chegar. Queria muito que ele estivesse aqui. É muito difícil para mim o que está acontecendo, todo mundo que me conhece sabe o quanto meu pai representava. Meu pai e meu avô sempre foram meus heróis. Fazer gol em uma final, em um Gre-Nal, não tem como explicar’, afirmou o centroavante.

De acordo com o atleta, seu pai e avô faleceram recentemente por conta da Covid-19 e revelou que dentro de campo encontra a alegria para viver.

‘Futebol para mim é um remédio. Quando estou fora de campo ainda é muito difícil estar com a minha família sem meu pai e meu avô. Quando entro dentro de campo esqueço tudo e só sou feliz’, afirmou o jovem.

