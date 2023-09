Rica Perrone viraliza na web após afirmar ter jogado comida em motoboy

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 8:42 Compartilhe

Na noite desta segunda-feira, 11, o jornalista Rica Perrone viralizou nas redes sociais, por conta de um vídeo em que relata uma discussão com um entregador de iFood, que não queria subir em seu apartamento para realizar uma entrega.

Em entrevista ao podcast ‘O Poder nos Bastidores’, ele contou que pediu comida na plataforma e mandou o motoboy subir em seu apartamento para deixar o pedido, alegando que não poderia descer por estar trabalhando em um jogo de futebol.

🚨FAMOSOS: O jornalista esportivo Rica Perrone gera polêmica ao relatar o que já fez com um entregador de aplicativo (motoboy) que não queria subir para entregar a comida na porta de sua casa: “Peguei o pacote, joguei nele e falei ‘vai embora cuzão’”. pic.twitter.com/HCZAWvBuB0 — CHOQUEI (@choquei) September 11, 2023

Após a insistência do jornalista, o entregador subiu para fazer a entrega, mas deixou claro que o “normal” seria ele descer até a portaria. Rica Perrone reforçou que o profissional estava errado: “Dos últimos 50 iFoods que eu pedi, você é o primeiro que manda eu descer, todo mundo subiu”.

Na sequência, segundo Rica, o motoboy teria dito que ele deveria “descer e pegar a porra da encomenda”, após ter ouvido que não era problema dele que um de seus colegas tinha tido a moto roubada em frente ao condomínio.

Posteriormente, o jornalista se revoltou com o comentário e diz ter atirado a entrega na direção do entregador. “Eu estava com o pacote do negócio na mão, joguei nele e falei: ‘Vai embora, seu c**** do c****lho. Vai embora que eu vou abrir reclamação contra você. Quem você acha que é para vir na porta da minha casa e falar assim comigo?”, disse.

Rapidamente, o trecho do vídeo viralizou no Twitter/X, gerando muitas críticas a Rica Perrone pelo comportamento. O jornalista, por sua vez, respondeu a um dos vídeos que viralizou, dizendo que não tratou mal o rapaz por ele subir ou não, mas sim por ele ter dito: “desce para pegar a porra da sua comida”.

