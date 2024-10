Ribeirão Preto: Ricardo Silva tem 63% dos votos válidos e Roque, 17%, diz pesquisa Quaest

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2024 - 23:04 Para compartilhar:

Na véspera da eleição para a prefeitura de Ribeirão Preto, a pesquisa Quaest mostra o candidato Ricardo Silva (PSD) com 63% das intenções de votos válidos. Na sequência, estão Roque (PT), com 17%, Marco Aurélio (Novo), com 10%, e André Trindade (União), com 9%. A margem de erro da pesquisa divulgada neste sábado, 5, é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O resultado considera votos válidos com base nas intenções de voto, no perfil de comparecimento eleitoral na capital paulista e no nível de engajamento dos eleitores de cada candidato. A pesquisa foi realizada presencialmente com 906 eleitores, entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de confiança é de 95%. Contratada pela TV Globo, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-08413/2024.

Considerando a margem de erro da pesquisa, o cenário indica empate técnico entre Marco Aurélio (Novo) e André Trindade (União) em terceiro lugar. O candidato do PT deverá ficar em segundo, enquanto Ricardo Silva deverá vencer a disputa no primeiro turno.

O levantamento também mostrou a intenção de votos totais , em que os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor no momento da entrevista. Os votos são totais, ou seja, brancos, nulos e indecisos não são excluídos da pesquisa. Nesse cenário, Silva tem 45%; Roque, 13%; Trindade, 7%; Aurélio, 6%; e Coelho, 0%.