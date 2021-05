Ribeirão Preto recebe curso de encordoamento em junho Curso ERSA será no fim do mês

A cidade de Ribeirão Preto (SP), irá receber, entre os dias 23 e 27 de junho, a maior instituição de ensino do mundo para capacitação de encordoadores de tênis, a ERSA, European Racquet Stringers Association, para um curso de capacitação de encordoamento profissional.

Marcelo Ferreira, um dos únicos 70 do mundo no nível Pro Tour Stringer Level 2 da ERSA, será o responsável por ministrar o curso que será realizado no hotel Taiwan com etapas distintas para os iniciantes nos dias 23 e 24, curso para quem já encordoa nos dias 25 e 26 e as provas no dia 27.

“O curso é para todos aqueles que querem aprender a encordoar de forma correta e para aqueles que querem atualizar suas técnicas de encordoamento. No curso ensinamos não só o encordoamento mas também as diferenças entre raquetes e cordas entre outras coisas”, descreve Marcelo que já trabalhou em dois dos maiores torneios do mundo como o Australian Open de 2018 e o Masters 1000 de Madri, na Espanha, em 2019.

“O cenário brasileiro vem mudando aos poucos, hoje temos uma lista com 256 pessoas interessadas em fazer o curso. Os encordoadores brasileiros sabem que precisam se atualizar pois tudo evolui com o tempo. No nosso esporte evoluíram as máquinas de encordoamento as raquetes, as cordas, tudo praticamente e as técnicas aplicadas também evoluíram. O encordoamento de hoje não é o mesmo feito de 20 anos atrás. Hoje o encordoador precisa estar atualizado para você ter o máximo que o equipamento pode lhe oferecer”, segue.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (16) 991911639.

E-mail para dúvidas e sugestões ersa-stringers@hotmail.com – site: www.ersa-stringers.com.br

