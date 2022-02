Ribamar estreia com gol e Ponte Preta quebra a invencibilidade da Ferroviária

Com gol do estreante Ribamar no final do jogo, a Ponte Preta se reabilitou no Campeonato Paulista ao ganhar da Ferroviária, por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela quinta rodada. A vitória faz o time de Campinas respirar e o coloca na vice-liderança do Grupo D, com sete pontos. Já a Ferroviária perdeu sua invencibilidade de oito meses – 23 jogos – e se mantém na vice-liderança do Grupo B, com seis.

A Ferroviária sufocou a Ponte desde o início e, depois de Bruno Mezenga acertar a trave, Gegê abriu o placar aos oito minutos em cobrança de falta. O time de Campinas acordou e conseguiu o empate com Lucca aproveitando escanteio cobrado por Fessin. Depois disso, o controle do jogo voltou a ser da mandante, que só não foi para o intervalo na frente porque parou pelo menos três vezes em Ygor Vinhas. O panorama continuou o mesmo na volta do intervalo.

Diferentemente do primeiro tempo, a Ponte conseguiu neutralizar bem as ações da Ferroviária após o descanso. Aos 39 minutos, Fabrício cobrou falta rasteira e a bola sobrou na marca do pênalti para Ribamar. O estreante colocou o time de Campinas na frente do placar.

O auxiliar chegou a assinalar impedimento de Ribamar, mas o VAR confirmou o gol. O jogo virou ataque contra defesa nos minutos finais e quase a Ferroviária chega ao empate no último lance após confusão dentro da área.

A Ferroviária volta a campo no sábado, contra o São André, às 18h30, no Bruno José Daniel, no ABC. No domingo, a Ponte Preta recebe o São Paulo, também às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. As partidas são válidas pela sexta rodada.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 2 PONTE PRETA

FERROVIÁRIA – Saulo; Arthur, Didi e Léo Rigo; Bernardo, Marquinhos, Uillian Correia (Tony), Gegê (Gleyson) e João Lucas (Vidal); Orejuela (Murilo Rangel) e Bruno Mezenga (Charles). Técnico: Elano.

PONTE PRETA – Ygor Vinhas; Thiago Lopes, Léo Santos e Fabrício; Kevin, Wesley (Moisés Ribeiro), Léo Naldi (André Luiz), Fessin (João Pedro) e Guilherme Santos (Jean Carlos); Pedro Júnior (Ribamar) e Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Gegê, aos oito, e Lucca, aos 20 minutos do primeiro tempo; Ribamar, aos 39 do segundo.

ÁRBITRO – Thiago Lourenço de Mattos.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Mezenga (Ferroviária); Léo Naldi e João Pedro (Ponte Preta).

RENDA – R$ 20.865,00.

PÚBLICO – 1.391 pagantes.

LOCAL – Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

