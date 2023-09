Riacho transborda e deixa oito mortos e nove desaparecidos no México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/09/2023 - 5:57 Compartilhe

Pelo menos oito pessoas morreram e duas estão desaparecidas após um riacho transbordar na segunda-feira (25) no estado mexicano de Jalisco (oeste), informaram autoridades locais de proteção civil.

Depois das intensas chuvas registradas durante a madrugada nesta região com costa do Pacífico, o riacho El Cangrejo saiu do seu curso, afetando comunidades do município de Autlán, de aproximadamente 60.000 habitantes.

“Registramos até o momento oito pessoas falecidas e os trabalhos de busca prosseguem para localizar mais duas pessoas”, informou a Unidade de Proteção Civil e Bombeiros de Jalisco.

As chuvas foram particularmente intensas na serra de San Juan Cacoma, onde se formou uma forte enxurrada que arrastou lama e madeira queimada, provocando o transbordamento do riacho na altura da comunidade de El Jacolote.

Os corpos das vítimas foram localizados nessa comunidade e em outra região a aproximadamente seis quilômetros de distância, para onde a enxurrada os arrastou.

Imagens da Defesa Civil municipal mostram a torrente furiosa arrastando galhos, árvores e detritos.

Juan Ignacio Arroyo Verástegui, diretor de Proteção Civil e Bombeiros e Autlán, explicou que o desmatamento e um incêndio registrado em junho passado causaram graves efeitos nesta região florestal, o que pode ter contribuído para que o riacho transbordasse.

Cem agentes de diversos órgãos foram enviados à região para tentar localizar os desaparecidos.

