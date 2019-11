Rhuan realiza sonho e Valentim fala em ‘mais um passo para permanência’ na elite

O meia-atacante Rhuan, de 19 anos, realizou um dos seus sonhos na sua curta trajetória no futebol. Ele marcou seu primeiro gol no time profissional e ainda garantiu a vitória do Botafogo, por 1 a 0, sobre a Chapecoense nesta quarta-feira, na Arena Condá, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Sonhei em vários jogos (com o gol). A expectativa era muito grande. Mas, primeiramente, agradecer ao meu Deus, que está sempre comigo, e também a todo o grupo que vem lutando muito para sair dessa situação complicada”, disse, após o jogo.

O gol de Rhuan garantiu o primeiro triunfo fora de casa do Botafogo sob o comando de Alberto Valentim. “Vitória extremamente importante, porque precisávamos muito dessa partida. A equipe não tinha vencido fora comigo, e a gente dá mais um passo para a permanência. Nós fomos muito eficientes fazendo o gol e segurando defensivamente”, disse o comandante em coletiva.

O resultado, que rebaixou a Chapecoense pela primeira vez na história, colocou os cariocas com 42 pontos, seis a mais do que a zona de rebaixamento. A três de chegar ao número necessário se manter na elite, independente de outros times, o Botafogo realizará mais três jogos. O próximo será no sábado, às 19 horas, ante o Internacional, no Engenhão. “Agora é comemorar essa vitória sabendo que tem mais um jogo difícil no fim de semana”, completou Rhuan.