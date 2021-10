Rhayner comemora marca de 100 jogos no futebol japonês Campeão da J-League em seu ano de estreia pelo Kawasaki Frontale, Rhayner defende desde 2019 o Sanfrecce Hiroshima

Em sua quarta temporada no futebol japonês, o brasileiro Rhayner completou na última semana 100 jogos no país asiático. Campeão da J-League em seu ano de estreia pelo Kawasaki Frontale, Rhayner defende desde 2019 o Sanfrecce Hiroshima. O jogador revelou seu orgulho com a marca.

– Eu me sinto bastante honrado em atingir esse número. Todos sabem que não é fácil adaptar-se a uma cultura diferente e também a um estilo de jogo distinto do que estamos acostumados no Brasil, portanto valorizo muito essa centésima partida. Estou muito orgulhoso – afirmou.

Décimo colocado na atual edição da liga japonesa, o Sanfrecce Hiroshima volta a campo pela competição no próximo dia 23, diante do Vegalta Sendai. Com seis jogos ainda a disputar pela J-League, o clube de Rhayner não corre mais riscos de queda e luta para estar entre os oito primeiros lugares ao fim da trigésima oitava rodada. O atleta crê nas chances da equipe.

– Estamos a dois pontos do oitavo colocado. A sétima posição já está um pouco mais distante, mas matematicamente é possível chegar. Vamos buscar o máximo de pontos nesses últimos confrontos e tentar o melhor término de campeonato para o time – definiu.

