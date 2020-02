RG de empresária que acusou Itaú de racismo era falso, diz polícia

O RG usado pela empresária e blogueira Lorenna Vieira para sacar dinheiro no Itaú era falso, indica uma perícia do Instituto Félix Pacheco e do Detran. As informações são do G1. Na última quinta-feira, Lorenna, esposa do DJ Rennan da Penha, acusou funcionários do Itaú de racismo ao ser impedida de fazer um saque de R$ 1.500 em uma agência do banco na Penha, zona norte do Rio de Janeiro.

Na ocasião, o Itaú publicou um comunicado sobe o assunto.

“O Itaú Unibanco lamenta e se desculpa pelos transtornos causados a Lorenna Vieira nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, e vem tentando contato com ela para resolver a situação. O Itaú Unibanco esclarece que o procedimento adotado na agência é padrão em casos de suspeita de fraude, e não tem qualquer relação com questões de raça ou gênero. O objetivo era proteger os recursos de Lorenna de possível fraude, uma vez que já havia um bloqueio preventivo de sua conta corrente e era difícil identificá-la com o documento apresentado no caixa. O Itaú Unibanco acredita que toda forma de discriminação racial deve ser combatida”.

A perícia

De acordo com o G1, a Polícia Civil do Rio informou que carteira que a blogueira apresentou no banco é um documento diferente do que consta no sistema do Detran.

O nome completo de Lorenna, a filiação, a data de nascimento e o número da identidade são idênticos nas duas cédulas. Mas, de acordo com peritos, há outras diferenças, como o espaçamento entre as letras que formam o nome, o uso de letras e números com fontes diferentes; e as fotos, que não são iguais. A perícia papiloscópica atestou ainda que a digital do documento não pertence a Lorenna. “trata-se de um documento de natureza espúria, que pode iludir terceiros como se fosse uma cópia idônea da carteira de identidade”, diz o laudo.

Sobre o desdobramento do caso, o Itaú divulgou uma nova nota em que mantém o posicionamento anterior – de que a verificação de documentos é obrigatória quando o cliente não tem em mãos o cartão do banco ou não faz uso de biometria nos saques.