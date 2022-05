RFA bate o Flamengo FA e é campeão Carioca de Futebol Americano Kicker Léo, do RFA, foi o grande nome da decisão

Em partida muito disputada, o Rio Football Academy (RFA) conquistou, na tarde deste domingo (29/5) o Campeonato Carioca 2022 ao derrotar o Flamengo FA por 6 x 0, no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande-RJ. Em um jogo em que as defesas se sobressaíram sobre os ataques, dois chutes do kicker Léo selaram o triunfo do RFA.





Logo na primeira campanha, o RFA inaugurou o placar com um field goal de Léo. Depois dos primeiros pontos da final, as defesas conseguiram superar os ataques.

No último quarto, Léo teve que chutar duas vezes no mesmo lance para fazer mais três pontos. Na primeira tentativa, os juízes marcaram falta contra o RFA e puniu o ataque do time com o acréscimo de cinco jardas para o field goal. Com a bola oval na linha de 40 jardas, o kicker acertou novamente e fez 6 a 0. Nos últimos instantes, o Flamengo FA tentou fazer um touchdown, mas o RFA ainda conseguiu uma interceptação e sacramentou o título.

Decisão do terceiro lugar

O Vasco Almirantes ficou em terceiro lugar após vencer o America Big Riders, por 31 x 0, na manhã deste domingo, também no Centro Esportivo Miécimo da Silva.