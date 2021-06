Rezende nega romance com ex-BBB Hariany: ‘Muito amigos’

O youtuber Rezende usou o Instagram nesta sexta-feira (11) para acabar com os boatos de um affair entre ele e a ex-BBB Hariany Almeida, para a tristeza de muitos fãs do ship.

“Eu sei que tem muita gente que shippa, curte, torce pra gente ter alguma coisa. A gente tem algo. A gente é muito amigo, muito mesmo. Eu vou ser muito sincero com vocês. Fazia tempo que eu não conhecia uma pessoa que batesse tanto a vibe. Ela é muito divertida, muito gente boa, a gente realmente bateu muito a vibe, só que na amizade. Eu acho muito mais legal ter uma amizade pra sempre do que fazer algo porque o público tá esperando ou a galera quer. Eu não acho errado o público querer shippar ou pedir. Mas não é algo sigo. Eu prefiro ter uma amizade que a pessoa saiba que a pode contar comigo, que eu posso contar com ela, eu acho mais legal isso”, começou.

“Eu entendo, vocês querem me ver namorando. Se eu aparecer namorando amanhã vocês querem. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu sou uma pessoa que eu tô numa fase que eu quero aproveitar o máximo e quero focar muito no meu trabalho. Quem me conhece sabe que eu curto trabalhar, eu gosto do que eu faço. Eu quero colocar meu tempo nisso. Eu entendo que sempre que eu apareço com alguém, seja em gravação ou em uma viagem, o pessoal começa a shippar”, continua Rezende.

Para finalizar, Rezende diz que não está no momento de ter um relacionamento porque está bem focado no trabalho, e isso leva toda sua atenção e dedicação. “

