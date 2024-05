Reynaldo Gianecchini vive drag em ‘Priscilla, a Rainha do Deserto’ e mostra mais bastidores do musical

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/05/2024 - 9:37 Para compartilhar:

Reynaldo Gianecchini mostrou mais detalhes dos bastidores do musical ‘Priscilla, a Rainha do Deserto’, que estreia no dia 7 de junho, no Teatro Bradesco, em São Paulo. O ator vai interpretar uma drag queen.

Em um post no Instagram, Gianecchini exibiu maquiagem e parte da caracterização.

Além disso, o artista lembrou que na semana passada, no dia 17 de maio, foi o dia internacional da luta contra LGBTfobia.

“As fotos são da preparação pra viver uma drag em ‘Priscilla, a Rainha do Deserto’. Eu tenho mto orgulho de fazer esse espetáculo e tô loko pras vcs virem com a gente!”

