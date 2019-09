Reynaldo Gianecchini revela ter tido relações com homens mas não levanta a bandeira homossexual

Reynaldo Gianecchini contou recentemente que já teve relações com homens, mas que não levanta a bandeira homossexual. A revelação foi feita em entrevista para o jornal O Globo. “Já tive, sim, romance com homens e acho que esse é o momento de dizer isso. Mas nunca me senti obrigado a empunhar a bandeira de homossexualidade. O desejo para mim não passa pelo gênero e nem pela idade. Demorei para falar porque isso esbarra sempre no tamanho do preconceito no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade, por mim e por quem enfrenta repressão”, declarou o Régis de ‘A Dona do Pedaço’.

Giane manda recado para quem tem curiosidade sobre sua sexualidade e afirma não se rotular. “Todo mundo fala da minha sexualidade, né? Me cobram muito: ‘quando você vai sair do armário?’. Primeiro, quero falar para essas pessoas: antes de você achar tão interessante a sexualidade dos outros, dá uma olhadinha na sua”, disse.

“Eu reconheço todas as partes dentro de mim: o homem, a mulher, o gay, o hétero, o bissexual, a criança e o velho. Como dentro de todo mundo. A sexualidade é muito mais ampla e as pessoas são levianas. Querem te encaixar numa gaveta, e eu não consigo, porque a sexualidade é o canal da vida e a minha sexualidade não cabe em uma gaveta”, completou.