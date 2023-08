Reynaldo Gianecchini diz ter dificuldades na vida amorosa: ‘Recebo mais toco’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 15:16 Compartilhe

Reynaldo Gianecchini, de 50 anos, contou que nem tudo são flores. Em entrevista ao podcast da CARAS Brasil, o ator disse que sua vida amorosa está estagnada e que recebe ‘foras’.

Gianecchini contou que, na maioria das vezes em tenta iniciar um romance, recebe mais respostas negativas do que positivas: “Sim, já fui rejeitado e digo mais. Acontece muito de eu receber toco, mais isso do que o contrário”, relatou.

Sobre a fama ser um fator que pode inibir o densenrolar de alguns relacionamentos, o artista diz: “Sou pé no chão, mas quem se aproxima não olha isso. Ela está lidando com a imagem do galã da televisão que parece isso e aquilo. Então quando a pessoa chega, vem com muito medo de não dar conta de enfrentar esse cara da televisão. Ou, se não é medo, é deslumbramento.”

